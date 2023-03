O nogometni Sloveniji spet govorijo tudi na tujem

V nadaljevanju preberite:

Leto 1999 je bilo v marsičem prelomno in zgodovinsko, spremenila se je celo demografska struktura Slovenije – odšla sta Leon Štukelj in Stane Dolanc, prišla Luka Dončić in Janja Garnbret. Leto 1999 je bilo zgodovinsko tudi za nogomet. Prvič se je med evropsko nogometno elito zavihtela Slovenija, navijači so ob letu osorej izvedli desant na Belgijo in Nizozemsko ter poželi simpatije evropske skupnosti.

Naslednje evropsko prvenstvo bo še bliže Sloveniji, kdo ve, kako močno bi bila ohromljena naša država, če bi se četi selektorja Matjaža Keka uspelo zavihteti na šampionat v Nemčijo. Toda pozor: Slovenci so odprli nov ciklus uspešno in stoodstotno, opravili so, kar so od njih pričakovali rojaki, a boj za euro 2024 se bo zanje vendarle začel zares šele v prihodnjih mesecih.