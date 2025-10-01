Ob mednarodnem dnevu starejših: Staranje je civilizacijski dosežek

V nadaljevanju preberite:

Petintrideset let je minilo, odkar je generalna skupščina Združenih narodov 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših. Njegovi cilji so spodbujanje spoštovanja starejših ljudi, ozaveščanje o njihovih pravicah, spodbujanje aktivnega in zdravega staranja, predvsem pa poudarjanje, kako pomembno je vključevati starejše v družbo. Ne nazadnje je staranje družbe civilizacijski dosežek, ki ga je treba podkrepiti z ustreznimi politikami in strategijami, ki ne obtičijo v predalih, kot se je v Sloveniji zgodilo strategiji dolgožive družbe, sprejeti že leta 2017.

Kaj si želijo starejši in starejše, upokojenke in upokojenci?