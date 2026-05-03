Občutek, da je novinarstvo postalo nenehen boj

Slovenija je na indeksu svobode medijev s 33. mesta v zadnjem letu dni zdrsnila na 36., med članicami EU je ohranila 18. mesto. Številki sicer nič ne povesta o tem, kaj zdaj pomeni biti novinar, v kakšnih razmerah delajo ljudje v medijih, koliko je prekarstva in krčenja uredništev.

V večjih medijih se zgolj sem in tja pojavi kakšna udarna lokalna zgodba, če ravno ne odplakne ali zgori pol regije – to je namreč še ena redkih stvari, ki zagotavlja prostor »malemu človeku« v prvih minutah osrednjih poročil ali na naslovnicah časopisnih in spletnih medijev.