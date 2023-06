Obdobje božanja Kosova se izteka

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Beogradom in Prištino so kot letalo, ki ropota, cvili in se trese na letališki stezi, premika pa se ne. Danes bi v Bruselj na povabilo šefa evropske diplomacije Josepa Borrella morala prispeti predsednik Srbije Aleksandar Vučić in predsednik vlade Kosova Albin Kurti.

Ker je dialog kljub prizadevanjem Zahoda na klavrni ravni, se bosta glavna akterja z Borrellom pogovarjala ločeno. Že tako načeti odnosi so se še poslabšali, ko je Kurti poskušal v štiri večinsko srbske občine na severu Kosova postaviti župane, izvoljene na izrednih lokalnih volitvah.