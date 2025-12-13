Obglavljeni Tito

Polemike, povezane s simboli polpretekle zgodovine, nas razburjajo bistveno manj kot nekoč.

Bili so časi, ko bi dogodek, ki se je nedavno zgodil v Velenju, kjer je bronasti Tito ostal brez glave, vzbudil polemiko nacionalne razsežnosti. Tokrat so mediji o obglavljenju Augustinčićevega kipa sicer obširno poročali, na lokalni ravni je akcija nedvomno povzročila razburjenje in kresanje mnenj, a o kakšnem javnomnenjskem viharju res ne moremo govoriti. To je morda znamenje zrelosti: polemike, povezane s simboli polpretekle zgodovine, nas razburjajo bistveno manj kot nekoč – nauk, ki ga bodo tudi politične stranke morale ponotranjiti v bližajoči se kampanji za državnozborske volitve. Dejanje je tako padlo v gluho lozo splošne brezbrižnosti, skrbno skrite pod fasado klišejev o varovanju kulturne dediščine, spoštovanju javnega reda in miru ter sklicevanj na kazenski zakonik. »Ne ...