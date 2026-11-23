Gospodarsko razstavišče bo do konca tedna v znamenju knjige. Več kot 140 razstavljavcev na 42. Slovenskem knjižnem sejmu predstavlja svojo knjižno ponudbo, na petih glavnih odrih se bo zvrstilo več kot tristo dogodkov, za dosežke na področju knjige bodo podelili več nagrad. Poleg tega si organizatorji želijo še večjega obiska od lanskega rekordnega, ko je prag sejma prestopilo več kot 62.000 ljudi. Ob tem se postavlja vprašanje, čemu ambicija po več in več in mar se simbolna vrednost knjige pri tem ne izgublja ter je na račun tega dojeta predvsem kot potrošno blago. Obenem so cene znižane, ne pa dosti nižje. Program ponuja za vsakogar nekaj, manjka pa kuratorski pristop, ki bi ga združil okoli vsakokratne krovne usmeritve, ideje ali slogana. Na tej lokaciji sejem diha lažje kot v ...