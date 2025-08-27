Obrambna panoga je priložnost za slovenska podjetja

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju skrčilo za 0,3 odstotka, s čimer ostaja največji evropski gospodarski bolnik. A medtem ko nemška država trpi zaradi krize avtomobilskih proizvajalcev, se njene severne zvezne dežele lahko pohvalijo z rastjo BDP, predvsem na račun prihodkov obrambne industrije. Čeprav je nemška obrambna panoga občutno manjša od avtomobilske, makroekonomske številke kažejo, da je ta rastoči sektor v trenutnih razmerah lahko pomembno gonilo gospodarstva. Ali tudi v Sloveniji, za katero je po gospodarski rasti izgubljena prva polovica leta?