Kaj bi bilo, če bi naše otroke za eno izpitno obdobje poslali v Južno Korejo?

Pred slabim mesecem so v Celje prišle 14-letne Južnokorejke. Niso mogle skriti navdušenja nad življenjem v Sloveniji, vključno s šolo. Njihov ocenjevalni sistem je namreč precej drugačen. Imajo izpitna obdobja in takrat veliko sedijo za knjigami. Kot je povedala ena od deklet, ima pouk v (javni) šoli od 8. do 16. ure, potem ima eno uro prosto, od 17. do 22. ure pa obiskuje tako imenovano akademijo. Ta je plačljiva, a je ključna za uspeh na izpitih. Vsaka ocena namreč šteje za vpis v najboljše šole. Ko deklica pride domov, starša običajno že spita, je povedala, ona pa se uči še do 2. ure zjutraj.

Novi pravilnik o ocenjevanju omogoča manj ocen. Da je to lahko medvedja (ali pa južnokorejska) usluga, so nekateri že opazili. En test so pisali januarja, naslednjega maja. Tisti, ki so januarja zadnjič odprli zvezek, so bili maja v hudem stresu. Zagotovo pa manj stresa prinaša dejstvo, da tisti dan, ko pišejo test, ne smejo biti vprašani pri nobenem predmetu. Rezultat je, da so nekateri hodili v šolo samo še takrat, ko so pisali test …