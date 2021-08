Od napovedi zaostrovanja do samotestiranja

V nadaljevanju preberite:

Delodajalci in zaposleni, ki niso niti cepljeni niti prebolevniki, v dejavnostih, kjer je z odloki predpisano izpolnjevanje pogoja​ PCT, so s pritiski na odločevalce, vsaj za zdaj, dosegli svoj namen.



Prvi, da jim ne bo treba plačevati testiranja zaposlenih, ampak bo šlo to še naprej na račun davkoplačevalcev, drugi pa, da bodo, kot doslej, morali na hitro preverjanje hoditi enkrat na teden. Marsikdo pa vseeno težko razume, zakaj isti učiteljev test za med šolarje velja sedem dni, za v gledališče ali čez mejo pa dva.