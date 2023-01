Od razstreljevanja h graditvi

V komentarju lahko preberete:

Slovenija je bila dobrih sedem desetletij del državne skupnosti, v kateri so za junake veljale osebe, ki so znale porušiti most. Ivo Andrić je v Mostu na Drini opisoval dogajanje v bosanskem Višegradu. Mehmed paša Sokolović, turški vazal, je s svojimi silami prek Drine gradil kamniti most, srbski kmet Radislav pa je tisto, kar je bilo zgrajeno čez dan, ponoči porušil. Ker so Sokolovićevi podporniki Radislava zalotili in ga za kazen zverinsko nabili na kol, so simpatije nekako na strani kruto usmrčenega Radislava.

Josip Broz Tito je veljal za genija vojaške strategije in taktike, ker je minerjem ukazal, naj zrušijo most na Neretvi, inženircem pa je naložil, naj ob ruševinah železniškega mostu postavijo improvizirano brv, prek katere bi umaknil ranjence. Režiser Veljko Bulajić, avtor filmskega spektakla Bitka na Neretvi, je imel v nekdanji federaciji status filmskega genija. Ko je snemal epopejo, je, da bi bil film čim bolj avtentičen, železni most prek Neretve razstrelil.