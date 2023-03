Od velikih obljub do preklica tiskovne konference

Za danes je bil napovedovan prvi večji preboj te vlade: sklicana je bila tiskovna konferenca, na kateri bi predstavili predloga zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in zakona za strukturno prenovo ZZZS – prva koraka k prenovi zdravstvenega sistema. Ko je že kazalo, da bodo od velikih obljub prešli k dejanjem, je priletelo sporočilo, da je današnji dogodek preklican zaradi neodložljivih obveznosti ministra. Kakšne so te neodložljive obveznosti, niso pojasnili.

Če je vladi zdrsnilo na področju komuniciranja o davčni reformi, ji pri zdravstveni ne sme. Tak zdrs bi namreč vodil v padec vlade. Zato verjetno danes s predlogi novih zakonov vendarle še ni bilo pametno stopiti pred javnost, sploh če ti niso usklajeni z mnenjem strateškega sveta, katerega ključna naloga je priprava predlogov in strokovnih usmeritev za prenovo zdravstvenega sistema. Strateški svet je izhodišča za omenjena zakona dal že prejšnji teden, a še ni znano, koliko jih je ministrstvo upoštevalo.

Kot je videti, je pri pripravi reforme ključna težava, da ministrstvo za zdravje in strateški svet vlečeta voz vsak v svojo smer. Strateški svet pripravlja svoje predloge, ministrstvo svoje, pri čemer bolj kot argumentirano usklajevanje šteje kazanje mišic. Tako je minister za zdravje po sekretarjih že zagrozil, da bo odstopil, če se ne bodo uskladili. Kasneje je to zanikal, češ da je šlo za medijsko bombico, a ga je prvi mož strateškega sveta Erik Brecelj postavil na laž.

Minister Danijel Bešič Loredan in »prvi strateg« Brecelj se že dolgo ne razumeta najbolje, tako ključno zadevo, kot je reforma, pa bo z ljudmi, ki so vsak na svojem bregu, izjemno težko izpeljati.

Odpoved današnje tiskovne konference to le še potrjuje. Pri tem je treba vedeti, da postaja ministrstvo za zdravje kadrovsko vse bolj osiromašeno, da smo iz dneva v dan priča novim aferam, ki delo le še otežujejo, začrtani cilji pa se odmikajo.

Po koalicijski časovnici bi moral biti predlog prenove ZZZS pripravljen do sredine marca, predlog zakona o informacijskem sistemu pa do sredine aprila. Po 20 letih čakanja na spremembe ne bo nihče zameril, če bo kaj opravljeno dan ali dva kasneje, če kateri od ciljev ne bo dosežen, da bo le končno narejen vsaj kakšen korak k zagotovitvi pravočasne in kakovostne zdravstvene oskrbe za ljudi.