Odbor za mir, d. d.

Prvo srečanje Odbora za mir v Washingtonu, ki ga je sklical ameriški predsednik Donald Trump, je delovalo kot piknik globalnih avtokratov in njihovih (finančnih) podpornikov. Ponujalo je tako podobe iz preteklosti kot podobe prihodnosti.

Bodimo kristalno jasni: Odbor za mir, katerega član je v družbi številnih drugih avtoritarnih politikov tudi predsednik izraelske genocidne vlade Benjamin Netanjahu in v katerega je bil povabljen vrhovni poveljnik ruske agresije na Ukrajino Vladimir Putin, z mirom nima nikakršne zveze. Nasprotno.