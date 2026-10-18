Odpoklici od prehranskih dopolnil do igrač: nevarnosti, ki se jih ne zavedamo

Na ljubljanskih ulicah se bo ta konec tedna zbralo več tisoč tekačev. Približno tretjina bi se utegnila potiti v športnih majicah, ki vsebujejo do zdravja škodljive bisfenole. Te nevarne kemične snovi so namreč v vsaki tretji majici našle potrošniške organizacije. Ta primer ponazarja, da smo potrošniki obkroženi z izdelki, ki lahko škodujejo našemu zdravju. A se nevarnosti največkrat ne zavedamo. V teh dneh smo objavili podrobne analize o odpoklicih izdelkov na podlagi podatkov različnih nadzorstvenih ustanov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin iz prodaje najpogosteje umakne ali odpokliče sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke ter žita in izdelke iz žit. Največje nevarnosti v živilskih izdelkih so ostanki pesticidov, salmonela, listerija, alergeni ter prisotnost ...