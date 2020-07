Odprti prostori umetnosti

Sinoči se je začel Ljubljana Festival. Na Kongresnem trgu je zadonela ena najbolj znanih simfonij, Beethovnova 9. Ta veličastna oda radostno opeva prijateljstvo, spoštovanje in svobodo. Prave teme za te vnetljive in napete dni, ki bi se morale z vso hitrostjo širiti med ljudmi.Prišel je čas festivalov. Ana Desetnica, Primorski festival, Novomeški poletni večeri, konec meseca Lent, prihodnji mesec bo dvorane polnil mednarodni festival Mladi levi. In še in še … Pred mesecem dni producenti sploh še niso vedeli, ali bodo festivali sploh mogoči in novi val okužb je kulturne prireditve spet ogrozil, a pred dnevi je Nacionalni ...