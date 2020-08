Odstiranje jesenske zavese

Najpomembnejši podatek objave gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju je uporaba preteklika. To obdobje je za nami in preživeli smo ga. Seveda se nismo rešili epidemije. Prav ključna je analiza razmer ob koncu obdobja. Čez palec smo lahko ocenili, da je splošno razpoloženje zdaj morda celo preveč dobro, kvari ga le vztrajanje virusa.Davčni prilivi so bili julija na prvi pogled že skoraj idilični, kot da se je življenje v Sloveniji že povsem otreslo bremena epidemije. Podrobnejši pogled vendarle pokaže, da je bil julij neke vrste odboj, ko so se nakopičili opravki in nakupi, s katerimi so prebivalci dolgo časa odlašali, ...