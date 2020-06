Ogenj v strehi pisateljske vile

Janez Janša ima formalno in neformalno moč. Z drugo je pred leti pretil ošibiti simbolno moč slovenskega centra Pen, ki ga je izključil s stališčem, da je zelo pogosto prekršil pravila, izhajajoča iz listine mednarodne pisateljske organizacije. Pravzaprav mu ni bilo treba narediti nič usodnega, ob očitkih, da si je privoščil javne grožnje intelektualcem, ki so uveljavljali svobodo izražanja mnenja, in bil naklonjen propagandi zoper izbrisane, je vodstvo slovenskega centra Pen označil za »udbovce« in »oznovce«.Hude besede so takrat letele z obeh strani, iz Pena so izstopili Boris Pahor, Drago Jančar in še niz znanih ...