Oklepanje paravana poslovne skrivnosti

V Sloveniji imamo glede zasledovanja preglednega in odprtega delovanja državnih institucij ter podjetij razmeroma dobro urejen sistem dostopa do informacij javnega značaja. Ena od vodilnih usmeritev te ureditve je, da morajo biti te informacije brezplačne in hitro dostopne, da jih prosilci lahko dobijo, ko so aktualne. Te poudarke smo lahko slišali tudi na dogodku ob zadnjem svetovnem dnevu pravice vedeti. Predstavnica urada predsednika države je celo predstavila prakso, s katero skupaj s prosilci v zakonsko dovoljenih možnostih išče manj formalistične rešitve za dostop do želenih informacij. S tem čas in denar za te postopke ...