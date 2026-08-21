Hrvaška ekološka bomba razkriva tudi slovenski problem

Novica Mihajlović komentira razkritje ekocida na Hrvaškem in njegove posledice. Hrvaški sabor na izredni seji razpravlja o odgovornosti institucij za nastanek velikanskega nelegalnega odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću. Hrvaške oblasti ocenjujejo, da je na lokaciji približno 45.000 ton nevarnih in nenevarnih odpadkov, od tega je skoraj 33.000 ton zakopanih. FOTO: Antonio Bronić/Reuters Na poroznih kraških tleh nad pomembnim virom pitne vode je končalo okoli 40.000 ton odpadkov, med njimi približno 4.500 ton iz Slovenije. Gre za afero, ki velja za eno največjih okoljskih bremen na Hrvaškem in ki vse bolj pritiska na vlado Andreja Plenkovića. Ključni problem je, da gre za nelegalno odlaganje odpadkov na območju Like. FOTO: Antonio Bronić/Reuters Zakaj je afera pomembna tudi za ...