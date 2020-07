Olajšanje iz tovarne kompromisov

Podoba vrha evropske politike, ki mora vsako večjo odločitev sprejemati v dramatičnih okoliščinah in z veliki težavami, tudi medsebojnimi očitki, išče skupni imenovalec, nikakor ni najboljša. A obdobje kriz, ki traja že več kot desetletje, je spremenilo delovanje in odločanje v EU. Središče odločanja so zasedanja voditeljev držav članic, ki morajo iskati kompromise med nacionalnimi in evropskimi interesi.Finančna in proračunska pogajanja nikoli niso bila lahka in hitra. Letošnjih ni zaznamovala samo odsotnost Združenega kraljestva kot velikega plačnika in precej širše ambicije Unije, temveč tudi izbruh pandemije ...