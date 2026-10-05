Omejitve Airbnb postajajo vroča predvolilna tema

Občan Bohinja, ki v Bohinjski Bistrici turistom kratkoročno oddaja nepremičnino v večstanovanjski stavbi, je te dni zelo slabe volje. Njihova občina je bila namreč uvrščena na seznam 14 krajev z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema na dostopnost stanovanj, župan pa je na podlagi naročene analize, ankete med občani in opravljenega posvetovanja s krajevnimi skupnostmi predlagal omejitev turističnega kratkoročnega oddajanja v večstanovanjskih stavbah v Stari Fužini in Bohinjski Bistrici na 30 dni. Drugod v občini bi to omejitev podaljšali na 180 oziroma 270 dni. Omenjeni najemodajalec se s tem ne strinja, saj bi to precej zmanjšalo njegov zaslužek. Do zdaj je to namreč lahko počel 150 dni na leto. Ali bo tak predlog obveljal, bo znano po koncu današnjega dneva, ko se izteče rok za pripombe.