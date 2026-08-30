Opešani bruseljski magnet

Čeprav se bo v odnosih med Brusljem in Reykjavikom nadaljeval status quo, je odločitev Islandcev proti obuditvi pristopnih pogajanj udarec širitvenim ambicijam EU. Okoliščine so bile drugačne kot pred več kot poldrugim desetletjem, ko je Islandijo k začetku pogajanj spodbudila domača finančna kriza.

Islandski ne sam po sebi ni negativno znamenje za širitev na države Zahodnega Balkana. Balkanska siva lisa sredi Evrope ni nastala le zaradi nepripravljenosti EU, da sprejme nove države, temveč bolj po zaslugi tamkajšnjih političnih elit. Notranji razvoj v državah, kot ga lahko spremljamo v Srbiji, tudi s slavljenjem vojnega zločina Ratka Mladića, preprečuje napredek proti EU.