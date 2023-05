Opozorila prinaša že program sam

Da so pod pritiskom? Da je delno zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, kot so ga sprejeli februarja, nevzdržno? Da na Kolodvorski poteka kadrovanje po političnih in prijateljskih zvezah? Da se novinarski standardi v informativnih oddajah TV Slovenija znižujejo?

V zadnjih dveh letih se je število novinarskih prispevkov o RTV Slovenija, ki jih lahko berete na straneh tega časnika, podvojilo, če ne potrojilo, in velika večina je opozarjala na pretiran vpliv politike in vodstva na program ... In ko sem na dan, ko so ustavni sodniki ponovno pretresali usodo zadržanja novele zakona o RTV Slovenija, svoje novinarske kolege spraševala o njem, je bil malodane edini odgovor, ki sem ga prejela, da programa ne spremljajo več. »Ne gledam več,« je dejal prvi. »Odkar so začeli poročati o sebi, jih ne spremljam več, kar pomeni, da zaradi tega na žalost prezrem tudi dobre dokumentarce,« je dejal drugi, enako tretja in četrti.

Da ne gre za posamezna stališča, dokazujejo tisti redki podatki o gledanosti, ki pridejo v javnost, saj jih vodstvo skriva oziroma ne razume kot problematične, četudi so bili povsem iz sebe ob boljših podatkih v času prejšnje vlade.

O vseh v uvodu naštetih temah torej priča informativni program TV Slovenija že sam in tudi to je na mizi pred ustavnimi sodniki, ko tehtajo o noveli zakona o RTV Slovenija. Da ni popolna, priznava tako vlada, ki jo je posvojila, kot tudi predlagatelji njenih izhodišč, a izigravanje sedanjega zakona, ki se je zaostrilo do brutalnosti, je pokazalo na absolutno nujnost sprememb.

Kakšne bodo te zakonodajne spremembe na koncu, je v rokah ustavnega sodišča, a te še zdaleč ne bodo dovolj za spremembe in morebitno dolgoročno vrnitev gledalcev k spremljanju TV Slovenija.

S Kolodvorske se bo moral povsem umakniti vpliv politike oziroma tokrat kar politika sama. Ustvarjalci, ki svoje delo opravljajo zavzeto in skladno z vsemi standardi, bodo morali vztrajati in skupaj z javnostjo pravzaprav poiskati vizijo za prihodnjo RTV Slovenija, saj se bo ta zelo verjetno kmalu znašla pred novo krizo – finančno.