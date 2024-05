Optimizem za Goloba, ne pa za Hana in Tonina

V nadaljevanju preberite:

Do evropskih volitev so še štirje tedni. Kaj še kaže javnomnenjska statistika v prvem tednu kampanje? Obstajata dve skupini anketirancev, ki napovedujejo, da se bodo volitev udeležili bolj množično kot v preostalih. To so podporniki Gibanja Svoboda in SDS. Glede na starostno strukturo prevladujejo starejši anketiranci – polovica jih napoveduje, da se bodo volitev udeležili. Očitno pa mora skrbeti manjšo opozicijsko stranko NSi, saj kar 65 odstotkov njenih podpornikov pravi – pri Gibanju Svoboda je ta delež le 43-odstoten –, da jih 9. junija na volišče ne bo.