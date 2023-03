Oranžni alarm

V komentarju lahko preberete:

Velimir Bole, matematik in ekonomist, v tej Sobotni prilogi na finančne oblasti naslavlja nekaj opozoril. Slovenija je do leta 2019 sledila finančni politiki varčnih držav evrskega območja, ugoitavlja, leta 2020, med pandemijo, pa se je začela od teh držav oddaljevati. Epidemično krizo je reševala z višjimi vložki kot uspešne države evropskega severa.

Nova vlada je mandat začela z obljubami o številnih reformah. Obljube pa so v skupnosti, ki jo je nova vlada nagovarjala, dobile enostavne finančne interpretacije: denarja bo več. Več bo denarja za zdravniške plače. Več bo denarja za pokojnine. Vlada bo plače v sodstvu uskladila z odločitvijo ustavnega sodišča. Več bo denarja za sončne elektrarne in digitalizacijo. Denar za naknadno vplačilo v kapital državnih energetskih podjetij se bo našel. In vojska bo dobila novo orožje, vojaki pa dostojne plače.