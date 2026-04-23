Orbánova saga končana, pretresi ostajajo

Ena od lekcij Orbánove politične blokade je, da se bo morala EU vprašati, kako v prihodnosti ne bo žrtev izsiljevanja in blokad.

S potrditvijo 90-milijardnega posojila Ukrajini in sprejetjem 20. svežnja sankcij proti Rusiji je Evropski uniji le uspelo končati neprijetno sago. S tem, ko se je po naftovodu Družba spet začela pretakati ruska nafta proti Madžarski in Slovaški, vlada v Bratislavi in odhajajoči oblastniki v Budimpešti že tako niso več imeli nobenega izgovora za nadaljevanje blokade, ki je škodovala celotni Uniji. Nove sankcije bodo poskušale skrčiti manevrski prostor Rusije pri izkoriščanju višjih cen plina in nafte za polnjenje državne blagajne, krepitev vojaškega industrijskega kompleksa in financiranje agresije na Ukrajino. Veliko posojilo pa bo Kijevu omogočilo, da uspešno ustavlja Putinov vojaški stroj, ki mora za vsak minimalni napredek na fronti žrtvovati na tisoče življenj. Trnova pot do ...