Organ zunaj sistema

Minister za notranje zadeve, mož, ki je 30. junija nepreklicno odstopil, ne popušča. Z obveznim navodilom od šefa policije zahteva, naj policisti ponovno preverijo, ali so v petih zadevah, s katerimi so se ukvarjali v preteklosti, res preiskali vse sume kaznivih dejanj. Za katere zadeve gre? Najstarejši dokument je leta 2012 izdelala Banka Slovenije, v zaupnem dokumentu so najverjetneje informacije, povezane z nastankom t. i. luknje v slovenskem bančnem sistemu. Leta 2012 je dokument Banke Slovenije tedanji in sedanji predsednik vlade Janša predal notranjemu ministru, ta pa je poročilo bančnega regulatorja predal policiji. Druga ...