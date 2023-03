Orkestriranje afer: da se veliko govori, pa nič ne naredi

V nadaljevanju preberite:

Komaj mesec je minil, odkar je travmatolog Marko Jug dobil soglasje vlade za generalnega direktorja UKC Ljubljana, pa so že vsi reflektorji obrnjeni vanj. Dan po tem, ko je po medijih zajadralo anonimno pismo o tem, kako je korupcija v UKC Ljubljana prestopila vse meje in kako je novi direktor opravljeno revizijsko poročilo o spornih nabavah predal glavnim »akterjem« (torej nabavni in pravni službi), je bila objavljena afera nevrokirurga iz UKC, ki je naročil, da se mu honorar zaradi davčne optimizacije nakaže v Hongkong.

Vir medija, ki je o tem poročal prvi, naj bi prestregel sporočilo, ki ga je nevrokirurg z zasebnega naslova (!) poslal svojcem. Le nekaj dni pozneje je anonimni vir razkril drobce revizijskega poročila, ki je nosil oznako zaupno, Jug pa ga je po navodilih revizorjev predal tudi nabavni in pravni službi. Zakaj je nanizano sosledje pomembno?