Osamosvajanje mladih: Najprej kravca, potem pa štalca

Leta 2024 se je velik del javnosti zamislil ob izsledkih raziskave slovenske mladine, ki je pokazala, da so mladi čedalje bolj črnogledi glede prihodnosti. To je pretresljiva ugotovitev za vsakega starša, še večji vzrok za zaskrbljenost pa je, da se to dogaja na ravni generacij. Raziskava je pričakovano potrdila strahove, da se med mladimi večajo težave z duševnim zdravjem. Izpostavljeni so degradaciji zdravstvenega sistema, okoljskim spremembam, globalnemu stanju večne krize, negotovosti zaposlitve in ponorelim cenam nepremičnin in najemnin. Slednje so tudi odločilen dejavnik pri osamosvajanju. V Sloveniji se mladi odselijo od doma v povprečju pri 28,8 leta, na Finskem odidejo prvi, pri dobrih enaindvajsetih, medtem ko je na zadnjem mestu Hrvaška z 31,5 leta. Socialna psihologinja dr. ...