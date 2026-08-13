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    Osamosvajanje mladih: Najprej kravca, potem pa štalca

    Država bi morala že davno ukrepati, namesto tega pa smo priča prilivanju olja na ogenj.
    Pri nas je najmočnejši dejavnik za odselitev od staršev partnerska zveza, medtem ko je drugod vzrok prej želja po samostojnem življenju, izobrazbi ali zaposlitev. FOTO: Voranc Vogel
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    Pri nas je najmočnejši dejavnik za odselitev od staršev partnerska zveza, medtem ko je drugod vzrok prej želja po samostojnem življenju, izobrazbi ali zaposlitev. FOTO: Voranc Vogel
    13. 8. 2026 | 05:00
    2:50
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Leta 2024 se je velik del javnosti zamislil ob izsledkih raziskave slovenske mladine, ki je pokazala, da so mladi čedalje bolj črnogledi glede prihodnosti. To je pretresljiva ugotovitev za vsakega starša, še večji vzrok za zaskrbljenost pa je, da se to dogaja na ravni generacij. Raziskava je pričakovano potrdila strahove, da se med mladimi večajo težave z duševnim zdravjem. Izpostavljeni so degradaciji zdravstvenega sistema, okoljskim spremembam, globalnemu stanju večne krize, negotovosti zaposlitve in ponorelim cenam nepremičnin in najemnin. Slednje so tudi odločilen dejavnik pri osamosvajanju. V Sloveniji se mladi odselijo od doma v povprečju pri 28,8 leta, na Finskem odidejo prvi, pri dobrih enaindvajsetih, medtem ko je na zadnjem mestu Hrvaška z 31,5 leta. Socialna psihologinja dr. ...

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    Šport

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