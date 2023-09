Ostanimo skupaj in ostanimo solidarni

Za nami je prvi mesec od ujme, ki je povzročila najhujšo krizo v zgodovini Slovenije. Od reševanja življenj in premoženja v prvih dneh smo vstopili v mučno obdobje odpravljanja posledic in sanacije objektov, popisovanja škode ter načrtovanja obnove. Spopad s tako kompleksno krizo bo uspešen le, če bomo kot družba ostali enotni še naprej.

Nedvomno se bomo prej ali slej zasitili žalostnih zgodb. Zato ne smemo dovoliti, da po prvem valu solidarnosti pozabimo na naše ljudi, ki jim je naravna nesreča odnesla vse, kar so ustvarjali vse življenje.

Tudi zato smo hvaležni rojakom, ki nam v tem neprijetnem času prinesejo vsaj majhno dozo veselja in upanja. Košarkarji so nas z uvrstitvijo v četrtfinale svetovnega prvenstva spet spomnili, kako močni smo lahko, če smo skupaj, če ravnamo pametno in kot ekipa.

»Sem delavec, plačan profesionalec. Ne bi rekel, da smo piloti junaki, imamo pa srečo, da lahko pomagamo ljudem v stiski,« je v pogovoru za novi Delov podkast Obnavljamo Slovenijo povsem prizemljeno skromno dejal pilot helikopterja Slovenske vojske stotnik Miha Einhauer.

Gasilci in pripadniki Slovenske vojske so tradicionalno med najbolj zaupanja vrednimi v državi. Državni sekretar za koordinacijo ukrepov za obnovo Boštjan Šefic je zaupanja vreden. Poleg bogatih izkušenj in odličnega poznavanja varnostnega sistema ga odlikujeta umirjen nastop in velika delovna vnema.

Da strokovni svet za obnovo vodi priznani graditelj mostov, inženir Marjan Pipenbaher, lani tudi Delova osebnost leta, se prav tako kaže kot najboljša možna izbira, ki vliva zaupanje.

Kako se bosta izkazala, bo odvisno predvsem od tega, koliko bosta lahko zaupala svoji ekipi. Zato je prav, da je v njuni bližini čim manj politike.

V preteklosti smo že videli, da je kriza tudi priložnost za zlorabo zaupanja. Zato je utemeljena skrb opozicije, da se za privlačno zaveso solidarnosti ne zaredijo vojni dobičkarji. Naj pa ta skrb ne postane izgovor, da ne pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Ključno je zaupanje, transparentnost pa nujna.