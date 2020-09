Osupljiva varšavska pobuda

Varšavska pobuda, naj tudi Slovenija umakne svoj podpis s seznama držav, ki so ratificirale Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, zveni osupljivo in nedostojno. Če pa v roke vzamemo zemljevid, ni tako zelo nepričakovana. Poljska je namreč t.i. Istanbulsko konvencijo ratificirala ob koncu mandata zmerno konservativne koalicije, ki jo je vodil Donald Tusk, s tem pa je v geografskem prostoru, ki sliši na ime višegrajska skupina, povzročila nekaj zmede. Tri višegrajske države - Češka, Slovaška in Madžarska - so namreč konvencijo, ki obsoja nasilje nad ...