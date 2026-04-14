Mednarodni denarni sklad je zaradi posledic vojne v Iranu znižal napoved letošnje svetovne in slovenske gospodarske rasti za 0,2 odstotne točke – na triodstotno in dvoodstotno rast. Napoved za Slovenijo, ki je industrijska država in močno odvisna od cen energije, je razmeroma optimistična. Pri tem moramo upoštevati tudi nizko osnovo – torej le 1,1-odstotno lansko gospodarsko rast –, boljšo pripravljenost podjetij na energetsko krizo kot ob začetku vojne v Ukrajini leta 2022 in nadaljevanje investicijskega cikla s podporo evropskih sredstev.