Pacient številka 0

Mlad delavec v menzi velikega podjetja prijazno kramlja z novo sodelavko na drugi strani mize. Med pogovorom mu mlada Kitajka vljudno poda solnico.Tako nekako Reuters opisuje prvi primer okužbe s koronavirusom v Nemčiji. Zgodilo se je konec januarja v avtomobilski tovarni v bližini Münchna, dva meseca preden je v Nemčiji izbruhnila epidemija.Reuters pojasnjuje, da je bil ta primer za Nemčijo ključen in kaže kako pomembno je raziskati izvor širitve. Nemčija je na podlagi tega reševanja vzpostavila protokole in pripravila ukrepe, ki so ji omogočili pravočasen in učinkovit odziv ob izbruhu na začetku marca. To velja tako za ...