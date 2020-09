Pakt azilnega realizma

Da je evropska komisija dolgo odlašala z objavo predloga novega azilnega in migracijskega pakta, je bilo očitno znamenje velike kočljivosti teme. Migracije so na stari celini, obremenjeni s številnimi tveganji, postale ločnica tako znotraj samih držav kot v odnosih med njimi. Zato je leto 2015, ko je izbruhnila velika begunska kriza, eden od mejnikov v povojni zgodovini evropske integracije.Pet let pozneje temeljna vprašanja še zdaleč niso rešena. Skupnega razumevanja solidarnosti ni. Držav, ki bi najraje videle, da bi bila pri delitvi begunskega bremena dovoljena neomejena sebičnost, je čedalje več. Tudi Slovenija, ki je bila ...