Papirnatemu denarju dobro kaže, vprašanje je, kako dobro kaže ustavi

Ustavna komisija je včeraj soglasno potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona o pravici do plačevanja z gotovino. Pobudo za dopolnitev ustave je v državni zbor novembra leta 2023 vložila skupina volivcev iz združenja Povezani smo. Za zdaj je zaradi široke politične podpore videti, da gre papirnatemu denarju dobro, vprašanje je bolj, kako dobro kaže ustavi, njenim namenom in razlogom za kar prelahkotno spreminjanje tega temeljnega dokumenta.

Verjetno pri nas le redkokdo nasprotuje ideji, da mora gotovina še naprej ostati plačilno sredstvo, čeprav jo, na primer, v skandinavskih državah že dolgo izganjajo iz plačilnega prometa. Zgodba se je pri nas začela leta 2014, motiv za znižanje gotovinskega poslovanja s 15.000 na 5000 evrov naj bi prišel z namenom preprečevati pranje denarja in posledično zmanjševati možnost financiranja terorizma.

Po drugi strani je k temu pritiskalo tudi (svetovno) gospodarstvo, češ da bo prehod na digitalno poslovanje prinesel velike koristi in da se izteka tisočletna era, v kateri je bilo po blagovnem glavno menjalno sredstvo prav gotovinski denar. K izumiranju naj bi gotovino silila dva razloga: povpraševanje po novih plačilnih sistemih v novi digitalni dobi in ponudba dobaviteljev, to pa so banke, tehnološka podjetja, razviti trgi in telekomunikacijska podjetja.

Seveda je tudi brezgotovinsko poslovanje polno pasti in nevarnosti, med njimi kritike najbolj skrbi vse večji nadzor nad vsakdanjim življenjem ljudi, ki se glede svoje svobode (upravičeno) počutijo vse bolj utesnjene. Toda to ni poanta tega razmisleka.

Poanta je v vprašanju, kaj v življenju države in državljanov pomeni ustava. To je namreč temeljni dokument države in je hkrati družbena pogodba najvišjega reda. Ustava cilja na univerzalne vrednote, na temeljne človekove pravice. Ne govori o valuti, o menjalnih modelih, blagovnem, gotovinsko-denarnem ali digitalnem, kajti to so stvari, ki naj jih urejuje zakon. Poanta ustave je, da je minimalistična, temeljni dokument o bistvenih stvareh, ki se ga spreminja s tresočo se roko. Poslovanje z gotovino najbrž ni pravna tvarina na ravni njene naloge. Mogoče bi odločevalci morali na novo premisliti, kje v pravem redu te države ima mesto gotovina.