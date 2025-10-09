  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Papirnatemu denarju dobro kaže, vprašanje je, kako dobro kaže ustavi

    Poanta ustave je, da je minimalistična, temeljni dokument o bistvenih stvareh, ki se ga spreminja s tresočo se roko.
    Ustava Republike Slovenije, Ljubljana, 21.Maj2015 Foto Igor Zaplatil/delo
    Galerija
    Ustava Republike Slovenije, Ljubljana, 21.Maj2015 Foto Igor Zaplatil/delo
    Janez Markeš
    9. 10. 2025 | 08:20
    9. 10. 2025 | 08:20
    2:54
    A+A-

    Ustavna komisija je včeraj soglasno potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona o pravici do plačevanja z gotovino. Pobudo za dopolnitev ustave je v državni zbor novembra leta 2023 vložila skupina volivcev iz združenja Povezani smo. Za zdaj je zaradi široke politične podpore videti, da gre papirnatemu denarju dobro, vprašanje je bolj, kako dobro kaže ustavi, njenim namenom in razlogom za kar prelahkotno spreminjanje tega temeljnega dokumenta.

    image_alt
    Je to edina sprememba ustave, ki lahko dobi podporo?

    Verjetno pri nas le redkokdo nasprotuje ideji, da mora gotovina še naprej ostati plačilno sredstvo, čeprav jo, na primer, v skandinavskih državah že dolgo izganjajo iz plačilnega prometa. Zgodba se je pri nas začela leta 2014, motiv za znižanje gotovinskega poslovanja s 15.000 na 5000 evrov naj bi prišel z namenom preprečevati pranje denarja in posledično zmanjševati možnost financiranja terorizma.

    Po drugi strani je k temu pritiskalo tudi (svetovno) gospodarstvo, češ da bo prehod na digitalno poslovanje prinesel velike koristi in da se izteka tisočletna era, v kateri je bilo po blagovnem glavno menjalno sredstvo prav gotovinski denar. K izumiranju naj bi gotovino silila dva razloga: povpraševanje po novih plačilnih sistemih v novi digitalni dobi in ponudba dobaviteljev, to pa so banke, tehnološka podjetja, razviti trgi in telekomunikacijska podjetja.

    Seveda je tudi brezgotovinsko poslovanje polno pasti in nevarnosti, med njimi kritike najbolj skrbi vse večji nadzor nad vsakdanjim življenjem ljudi, ki se glede svoje svobode (upravičeno) počutijo vse bolj utesnjene. Toda to ni poanta tega razmisleka.

    Poanta je v vprašanju, kaj v življenju države in državljanov pomeni ustava. To je namreč temeljni dokument države in je hkrati družbena pogodba najvišjega reda. Ustava cilja na univerzalne vrednote, na temeljne človekove pravice. Ne govori o valuti, o menjalnih modelih, blagovnem, gotovinsko-denarnem ali digitalnem, kajti to so stvari, ki naj jih urejuje zakon. Poanta ustave je, da je minimalistična, temeljni dokument o bistvenih stvareh, ki se ga spreminja s tresočo se roko. Poslovanje z gotovino najbrž ni pravna tvarina na ravni njene naloge. Mogoče bi odločevalci morali na novo premisliti, kje v pravem redu te države ima mesto gotovina.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Avtoritarna oblast in ustavnopravne dileme demokratičnih prehodov

    Na Madžarskem je vprašanje, ali gre zgolj za dejanski avtoritarizem ali zgolj za močno konsolidirano konservativno oblast, odprto za razpravo.
    Bojan Bugarič 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Loterija

    Demokratični žreb in vladavina ljudstva

    Zaradi načina delovanja političnih strank ljudje vedno manj zaupajo parlamentom. Že antična demokracija je predstavnike ljudstva izbirala z žrebom.
    19. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    denarustavagotovina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Komentarji
    Janez Markeš o spremembi ustave

    Papirnatemu denarju dobro kaže, vprašanje je, kako dobro kaže ustavi

    Poanta ustave je, da je minimalistična, temeljni dokument o bistvenih stvareh, ki se ga spreminja s tresočo se roko.
    Janez Markeš 9. 10. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Po kratkotrajni bolezni se je poslovil znani nogometni trener

    Po kratkotrajni bolezni je umrl trener legendarnega argentinskega kluba Boca Juniors. Velik pečat je pustil tako med igralci kot med trenerji.
    9. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Ljubezen s klepetalnikom

    Pozna ga zelo dobro, ker se z njo kot raziskovalec druži že dolgo časa. Ve, kaj ga muči, ve, kaj ljubi, kaj raad je - in da ne mara prežganke.
    Vesna Milek 9. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    S plazmo nad glive za odpornost lesa

    Neja Bizjak Štrus raziskuje vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo.
    Saša Senica 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Ljubezen s klepetalnikom

    Pozna ga zelo dobro, ker se z njo kot raziskovalec druži že dolgo časa. Ve, kaj ga muči, ve, kaj ljubi, kaj raad je - in da ne mara prežganke.
    Vesna Milek 9. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    S plazmo nad glive za odpornost lesa

    Neja Bizjak Štrus raziskuje vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo.
    Saša Senica 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo