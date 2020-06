Paradoks sedanje krize v letalstvu

Preberite še:

Če Adria Airways lani ne bi propadla, bi država letos imela odprto pot za njeno reševanje. Bruseljska pravila o državnih pomočeh so zrahljana in vloga za državno pomoč bi verjetno hitro dobila zeleno kljukico komisarke za konkurenco Margrethe Vestager. Ne nazadnje, Francija in Nemčija namenjata svojima prevoznikoma več denarja kot Slovenija za gospodarstvo in prebivalstvo v vseh treh protikriznih svežnjih skupaj. Če bi Adria še živela, bi se v politiki verjetno pojavila ideja, da bi v katerem od zakonov za blažitev posledic epidemije nekaj deset milijonov evrov namenili slovenskemu letalskemu prevozniku.Za državo in njeno gospodarstvo je koristno, da ima domačega prevoznika – ni nujno, da je v državni lasti. Prvič, že pred izbruhom pandemije so slovenski turistični delavci zaznali upad števila gostov zaradi propada Adrie Airways. Drugič, skupina Lufthansa je sicer obnovila nekatere povezave s srednjo in zahodno Evropo, a v manj ugodnih terminih kot Adria Airways. Tako je bilo izgubljenih še več povezav. Tretjič, v krizi zaradi koronavirusa je primanjkovalo letal za evakuacijo Slovencev iz tujine in prevoz zaščitne opreme.Priložnost, da bi Slovenija imela dobre letalske povezave s svetom, ni bila zapravljena lani ob propadu Adrie Airways. Zapravljena je bila že veliko prej: ob prodaji Adrie skladu 4K, v mnogih letih državnega upravljanja in tudi pred slabim desetletjem, ko se ideja o povezovanju prevoznikov z območja nekdanje Jugoslavije ni uresničila. Predvsem na zadnje se lahko kot na izgubljeno priložnost za oblikovanje regijskega prevoznika spomnimo danes, ko se Croatia Airlines spogleduje s slovenskim trgom.Ekonomija obsega je ključna v letalski industriji. Zadostne ekonomije obsega ni imela ne Adria Airways in je nima niti Croatia Airlines, ki živi le zaradi državne podpore. Večina destinacij Adrie Airways ni bila donosna in letalski prevozniki bi za njihovo obnovitev pričakovali državno podporo. Paradoksalno pa je morda kriza, ki je brutalno udarila po letalski industriji, prizemljila flote letal in zrahljala evropske pogoje za dodelitev državnih pomoči, priložnost za nove povezave iz Ljubljane, in to za manjši strošek za slovensko državo, kot bi bil pred epidemijo.