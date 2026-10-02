Partnerstvo, ki ni brez izzivov

Kljub sicer zglednim odnosom med Nemčijo in Slovenijo bi se trenja lahko pojavila pri pripravi skupne evropske zunanje politike.
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Minister Tone Kajzer je na obisku gostil nemškega ministra Johanna Wadephula. Foto Foto: Sta/mzez
Obisk nemškega zunanjega ministra Johanna Wadephula v Ljubljani, ki ga je opravil v okviru širše turneje v regiji, potrjuje zgledno sodelovanje držav. Slovenija in Nemčija sta močno povezani predvsem gospodarsko, veliko skupnih točk pa imata tudi v zunanji politiki.
Obe si, na primer, prizadevata za širitev EU na Balkan in sodelujeta v Berlinskem procesu, prav tako obe tudi jasno podpirata nadaljnjo pomoč Ukrajini ter krepitev evropskega dela Nata. Wadephul in slovenski zunanji minister Tone Kajzer sta na srečanju v okviru berlinskega procesa v četrtek oba poudarila, da morajo kandidatke narediti svojo domačo nalogo, torej, izvajati reforme skladno z evropskim pravnim redom, EU pa mora napredek nagraditi z oprijemljivimi koraki na poti k članstvu.
A kljub sicer zglednim odnosom bi se ...
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