Partnerstvo, ki ni brez izzivov

Obisk nemškega zunanjega ministra Johanna Wadephula v Ljubljani, ki ga je opravil v okviru širše turneje v regiji, potrjuje zgledno sodelovanje držav. Slovenija in Nemčija sta močno povezani predvsem gospodarsko, veliko skupnih točk pa imata tudi v zunanji politiki. Obe si, na primer, prizadevata za širitev EU na Balkan in sodelujeta v Berlinskem procesu, prav tako obe tudi jasno podpirata nadaljnjo pomoč Ukrajini ter krepitev evropskega dela Nata. Wadephul in slovenski zunanji minister Tone Kajzer sta na srečanju v okviru berlinskega procesa v četrtek oba poudarila, da morajo kandidatke narediti svojo domačo nalogo, torej, izvajati reforme skladno z evropskim pravnim redom, EU pa mora napredek nagraditi z oprijemljivimi koraki na poti k članstvu. A kljub sicer zglednim odnosom bi se ...