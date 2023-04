Pekinška uganka za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Obisk Emmanuela Macrona in Ursule von der Leyen v Pekingu je zaznamovala dvojnost. Kitajska je za Evropo sicer nenadomestljiva trgovinska partnerica in sogovornica pri globalnih vprašanjih, kot je podnebje, a vse večja odločnost Pekinga pri uveljavljanju svoje volje povzroča stari celini skrbi in zahteva pazljivost.

Kitajski vzpon postavlja pred EU številna vprašanja. Kot se je pokazalo med pandemijo, lahko motnje v dobavnih verigah ogrozijo delovanje evropskega gospodarstva. Peking tudi z agresivno trgovinsko politiko osvaja trge v EU in po drugi strani zapira domači trg. Predvsem na tehnološkem področju so vse očitnejši izzivi za nacionalno varnost, ki jih predstavlja Kitajska.