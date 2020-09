Petsto strani upanja za vladavino prava

Objava prvega letnega poročila o vladavini prava bo v EU obravnavana kot prelomnica samo, če bodo ugotovitvam, napisanim na več kot petsto straneh, sledili še premiki v praksi. Neodvisnost sodstva, svoboda medijev ali učinkovita bitka proti korupciji, bi v Uniji, ki je skupnost prava in je vsaki kandidatki za članstvo določila stroge pogoje, morala biti samoumevna.Zadnja leta so pokazala, da je predvsem v državah članicah na območju med Baltikom, Jadranom in Črnim morjem v političnem delovanju še veliko nerazumevanja temeljnih načel Unije. V kateri od njih so, denimo, pri razumevanju vloge sodstva, svobode tiska ali svoboščin ...