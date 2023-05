Pink TV, Vučićevi oboževalci in solze v Zvečanu

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija ne bo mirno spala, dokler ne bo Balkan stabilen. Balkan pa na dolgoročno stabilnost lahko pozabi, če Beograd in Priština ne rešita vseh vprašanj. Ali bi pospešen vstop regije v Evropsko unijo zagotovil stabilnost in odpravil strah pred širitvijo ukrajinskega konflikta na Balkan, so se v teh dneh v Ljubljani spraševali poznavalci Balkana in evropskih širitvenih procesov.

Kot je na pogovoru Foruma za evropski Balkan poudaril glavni pogajalec Severne Makedonije z EU Bojan Maričić, o evropski prihodnosti Balkana odločajo v Bahmutu. Na ulicah Beograda tega ne vedo.