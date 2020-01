Pirati brez higiene

Nadzorni svet Petrola je v noči s torka na sredo žezlo za sestavo nove uprave družbe podelil Nadi Drobne Popović , ki je začasno na čelu podjetja že od oktobra lani, ko se je morala z vrha družbe posloviti dolgoletna uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika. Odločitev je bila glede na silnice v preteklih dneh pričakovana, a dogajanje v enem največjih in najboljših slovenskih podjetij kaže, da je praksa korporativnega upravljanja v tej javni družbi žal na psu in se obrača v smer, v katero si ne želimo.Nepreglednost dogajanj in zapoznelo pojasnjevanje razlogov za zamenjavo vodstva, na katero smo javnost in delničarji morali čakati vse do decembrske skupščine, se namreč nadaljuje tudi pri iskanju njenih naslednikov. Nadzorni svet, ki se je v preteklih dneh zavil v molk, je eno svojih najpomembnejših odločitev, torej izbiro novega šefa družbe, sprejel na nočni seji, ki je bila sklicana zelo skrivnostno.Še bolj skrb vzbujajoč pa je očiten konflikt interesov v tem postopku. Vodenje Petrola naj bi zdaj prevzela dosedanja prva nadzornica družbe, torej ista oseba, ki je glasovala za razhod s prejšnjo upravo. Neuradno je mogoče slišati, da si stolčka v vodstvu Petrola želijo kar štirje nadzorniki, zato se postavlja vprašanje, ali so »zaupanje v prejšnjo upravo«, kot so navajali, res izgubili zaradi interesa družbe in razhajanj glede strategije ali zaradi svojega osebnega interesa. Da je vse skupaj nekoliko nehigienično, priznavajo celo politični botri, ki se jim tudi ta kadrovski vrtiljak ni mogel izogniti. A kot kaže, cilj posvečuje sredstva, čeprav za ceno slabega vtisa.Kadrovalna farsa v Petrolu je seveda le vrh ledene gore. Delitev gospodarskih fevdov med »naše« je žal tudi v tej koaliciji ena prednostnih nalog, zaradi česar v podjetjih širijo število nadzorniških mest in razmišljajo o ohranjanju družb, ki se jim življenje izteka. Stvar je očitno tako pereča, da zaradi tega poka celo znotraj koalicije, kar se kaže v odhajanju nekaterih ključnih kadrov s tega področja. Tistim, ki ostajajo, to očitno ustreza, saj bodo tako imeli pri uresničevanju svojih piratskih interesov in ciljev še prostejše roke.