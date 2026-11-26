Pobude, da bi moralo biti reševanje v gorah za vse tiste, ki se nepripravljeni in slabo opremljeni odpravijo v hribe, plačljivo, se pojavljajo že vsaj dve desetletji. Še posebej glasne so ob koncu nove rekordne sezone po številu intervencij, in to je v zadnjih letih po pravilu že vsaka naslednja. Tudi letos so gorski reševalci opravili že 738 intervencij, natanko 80 več kot v celotnem letu 2025. Čeprav imajo takšne razprave že brado, je bil predlog uredbe o določitvi dejavnosti in kritju sorazmernega dela stroškov intervencij ne le za splošno javnost naroda planincev, ampak tudi za predstavnike dejavnosti, ki jih uredba zadeva, precejšnje presenečenje. Pri oblikovanju konkretno tega predloga jih namreč nihče ni vprašal za strokovne nasvete – niti planinske niti gorske reševalne zveze –, ...