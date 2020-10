Plemenita namera, a ne domišljen način

Nujno je treba sistemsko urediti dolgotrajno oskrbo, je enotno stališče vseh, ki so v danes končani javni razpravi objavili svoje mnenje na najnovejši predlog zakona. Skupni imenovalec velike večine med njimi pa je, da bi bilo besedilo, v takšni obliki, kot je zdaj, poslano v nadaljnjo obravnavo. Poleg osnovne formalne opazke, da je materija nastajala brez sodelovanja socialnih partnerjev in ljudi, ki so »na terenu«, je zelo dolg seznam vsebinskih pripomb: od nejasnosti, ki odpirajo vrata različnim interpretacijam, do dvomov o napovedani splošni dostopnosti.Pojavljajo se ugibanja, kako nameravajo sedanje domove »predrugačiti«, ...