Plitvost zgodbe o globoki državi

Zdaj že nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je prepričan, da za hišno preiskavo, med katero je nacionalni preiskovalni urad pri ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku preverjal sume o nezakonitostih pri nabavi medicinske opreme, stoji globoka država. Nihče ga ne more prepričati, je povedal, da primer nima političnega ozadja. A to troje – odstop, domneva o zaroti in trditve o političnem ozadju – nekako ne gre skupaj.Če bi držalo, da naj bi se nacionalni preiskovalni urad z zaroto spravil nad ministra Počivalška, potem minister Hojs za to početje pač ni objektivno odgovoren. Policija je pri svojem delu ...