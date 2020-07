Po padcu se poberemo in gremo naprej

Podatki o znižanju gospodarske rasti so bili objavljeni danes za ZDA (–9,5 odstotka medletno, 32,9 odstotka na letni ravni, če se tolikšen upad še trikrat zapored ponovi) in Nemčijo (–10,1 odstotka), jutri bodo znani še za celotno EU oziroma ključne države. Podatki so bili pričakovani, trgi pripravljeni (kljub zdrsu evropskih borznih indeksov), zato se ni zgodilo nič posebnega, čeprav v Nemčiji govorijo, denimo, o recesiji stoletja, Američani pa o najslabšem četrtletju do zdaj. Bolj kot podatki za drugo četrtletje nas morajo zanimati podatki za tretje četrtletje in naprej.Preberite tudi: ZDA in Nemčija v rekordni ...