Po uspešni reformi bodo dovoljene nadrealistične sanje

Živimo v času specializacij, v času, ko velja, naj se vsak ukvarja z rečmi, na katere se razume. Za nespodobno velja, če ljudje zapuščajo svoje strokovno ali znanstveno področje dela in se prestavijo na neznan teren, natančneje, na teren, ki si ga lasti nekdo drug.

Glorifikacija specializacij pa je dvorezna reč. Seveda je specializacija pomembna. Vendar do inovacij najpogosteje prihaja, ko dva specialista, ki prihajata iz zelo različnih svetov, združita sile in rešujeta problem, ki je znotraj ene same strokovne discipline nerešljiv. Če se specialist zaveda, da je njegova znanost vpeta v zelo širok sistem védnosti, je to nekaj dobrega.