Polnimo glave z znanjem, ki ga dajo dogodivščine

Več kot 200.000 učencev in dijakov je pred dvema dnevoma dobilo spričevala, pouk se je za devetošolce in maturante končal že prej. Čeprav se počitnice uradno začenjajo danes, so na večini šol že nekaj dni pred zadnjim uradnim dnem pouka imeli bolj ali manj proste dni. Enako je vsako leto, ko so ocene zaključene. Kot da bi bil čas v šoli nesmiseln, če ne bo več treba dobiti nobene ocene.

Zaradi novega pravilnika o ocenjevanju smo o ocenah letos govorili še več kot običajno. Ali so bile spremembe smiselne in kaj bi bilo treba popraviti, bodo na ministrstvu ugotavljali v dialogu z učitelji in ravnatelji, so napovedali. Upajmo, da jih o tem ne bodo spraševali med počitnicami. Že nekaj let, ne glede na vlado, se namreč šolska zakonodaja rada spreminja in sprejema prav takrat, ko so vsi vpleteni običajno kje na morju.