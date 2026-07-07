Počitniški blues

Vse leto se veselim počitnic. Ob težkih dnevih z mislimi zaplavam v morju, zvečer na terasi odprem knjigo in nalijem pivo. Čakam dopust, ki noče in noče priti, marec, april, maj, junij, hinavski meseci, ki nekako trajajo dlje, če želiš, da bi prej minili. In ko se oddih približa, ko je res za vrati, se pojavijo vse tiste stvari, ki jih ni v spominu, na primer, nakupovanje vseh potrebnosti od hrane, zdravil do krem za sončenje in odganjalcev komarjev, zdravstveno zavarovanje, pregled avtomobila, pakiranje, gneča na cestah, vročina, gotovina ...

A morje ne razočara. Ko prispeš, je vse, kot mora biti. Do naslednjega jutra, ko pridejo prve opekline, alergija na sonce, ki se je pojavila brez pravega vzroka in odločila, da te posadi v senco. Komarji, ki jih očitno nič več ne ustavi, nemogoči ljudje na plaži, ki rinejo vate, kričijo, kadijo, lovijo ribe s harpuno med otroki in mečejo trnke čez tvojo glavo. Pa tisti model z jet skijem, ki ga je strah zapluti v globlje vode, raje ti v neposredni bližini brni v glavo in dela valove. Voda iz pipe je iz leta v leto slabša, cene v trgovini so ponorele, drobna porcija lignjev 15 evrov. Kje naj parkiram? Naj bo okno ponoči odprto ali zaprto?

Dnevna rutina čofotanja, hoje po vročini, drobnih ureznin na skalah, vsiljivih štantov na promenadi me v tednu dni tako izčrpa, da zahrepenim po domu. Zavedam se, da se imam fino, barve sveta so kontrastne, vsa ta modra in bela. A vendar, začutim, da potrebujem oddih od oddiha.

Ko se vrnem domov, pa spet, pranje, zlaganje, nošnja stvari, vračanje v vsakdan, prej spat, prej vstat, služba, računi, hrup mesta in želja po morju. Komik Louis C. K. je nekoč rekel, da se njegov dopust začne takrat, ko spravi vso prtljago in družino v avto ter zapre vrata prtljažnika. Traja pa do trenutka, ko se sprehodi do mesta za voznika in sede za volan.

Andrej Predin