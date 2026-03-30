Podivjana cena goriva ni največja grožnja

Minil je prvi mesec ameriško-izraelske vojne avanture v Iranu. Čeprav nas o uspehu svoje strategije v Iranu (če jo ima) poskuša prepričati ameriški predsednik Donald Trump, je jasno, da je ta v nasprotju z ameriško nacionalno varnostno strategijo, ki jo je Trumpova administracija predstavila novembra lani in je nakazovala umikanje iz vojn v tujini.

Tudi v Sloveniji bo marsikatera družina morala razmisliti, ali res potrebuje vse avtomobile, ki jih ima na dvorišču. Iz kleti bo morda treba prinesti kolesa in se v službo spet začeti voziti na dveh kolesih. In čeprav je grožnja o podivjanih cenah goriva in s tem povezani kombinaciji visoke inflacije, stagnacije in brezposelnosti, ki ji ekonomisti rečejo stagflacija, surovo resna, vse to še zdaleč ni najhuje, kar nam grozi.