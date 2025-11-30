Podjetniki in skrajna desnica

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo postaja vse bolj sprejemljiva za nemško družbo. Nov korak k normalizaciji stranke so minuli teden naredili v združenju družinskih podjetnikov, ki so na svoj dogodek povabili poslanca te stranke Leifa-Erika Holma. Požarni zid se zanesljivo ruši. Stopamo po stopinjah, po katerih smo že šli pred približno stoletjem. Kaj natančno je združenje gnalo v sodelovanje z AfD in kaj si obetajo od stranke, katere ekonomski program je za nemško gospodarstvo uničujoč, ni jasno. Morda v menedžerskih krogih potekajo razprave, ki bi nas morale resno skrbeti? Ob velikih težavah znotraj koalicije Friedricha Merza se pojavljajo glasovi, ki bi ne imeli nič proti manjšinski vladi in sprejemanju zakonov s pomočjo glasov AfD.