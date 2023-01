Podnebni teroristi – sufražetke našega časa

V nadaljevanju preberite:

Bodo naši zanamci čez stoletje današnje klima aktiviste videli kot danes vidimo sufražetke, ki so se pred stoletjem borile za izenačenje volilne pravice žensk z moškimi? Oboji so se se oziroma se borijo za osnovne človekove pravice in oboji so se ali se morajo soočati z oznako teroristi.